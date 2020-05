500 Menschen bei FPÖ-Demo am Wiener Heldenplatz

Zwischen 500 und 1.500 Demonstranten kamen heute auf dem Wiener Heldenplatz zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. FPÖ-Parteiobmann Nepp polterte über den "Corona-Wahnsinn" und auch Johann Gudenus war anwesend.

FPÖ sprach von 1.500 Demonstranten

MNS-Schutz in der Kritik

Gegendemo am äußeren Burgtor

Die Rede des freiheitlichen Parteiobmanns strotzte nur so von verbalen Anwürfen - Kurz sei etwa ein "Totengräber" und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) habe es mit seinem Flex-Sager "komplett den Vogel rausgehaut". Dem Publikum gefiel, was es hört und skandierte während der Kundgebung mehrmals "Kurz muss weg".

Keine freundlichen Worte fand Nepp auch für die Teilnehmer einer Gegendemonstration, die in einiger Entfernung, aber doch in Sicht- und Hörweite beim Äußeren Burgtor ihren Unmut über die FPÖ-Veranstaltung kund taten. "Bei uns wird Körperpflege und Hygiene groß geschrieben, dort hält man freiwillig den Mindestabstand", war einer der Seitenhiebe gegen die "Berufsdemonstranten". Laut Polizei nahmen an dieser Gegenveranstaltung rund 150 Personen teil. Eine Wiese und mehrere Reihen an Polizisten sorgten für einen Puffer zwischen den beiden Gruppierungen. Offensichtliche Tumulte gab es keine.