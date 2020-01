500 Fans bei Influencerinnen Lisa & Lena in Wien

Auf der Wiener Mahü sorgten heute die deutschen Influencerinnen Lisa & Lena für Aufruhr. Die beiden 17-Jährigen waren zu Besuch im Humanic-Store.

Die Zwillinge Lisa & Lena gehören mit Millionen Followern auf Instagram zu Deutschlands erfolgreichsten Influencerinnen. Am Samstag sorgten die beiden 17-Jährigen mit der Präsentation einer Schuhkollektion in einem Geschäft auf der Wiener Mariahilfer Straße für einen Massenauflauf. Mehr als 500 vornehmlich jugendliche Fans stürmten laut Veranstaltern den Humanic-Store.

Lisa & Lena vom Ansturm überwältigt

"Es ist so schön für uns, in Wien zu sein, und wir sind überwältigt von dem großen Ansturm", meinten die Social-Media-Stars. Neben ihren 15,2 Millionen Instagram-Followern haben sie mittlerweile auch ein eigenes Modelabel: J1mo71 by Lisa & Lena - "Jimo" ausgesprochen - bedeutet "Zwilling" auf haitianisch. Zur bisher angebotenen Streetwear mit Kappen, Kapuzenpullis und Kleidern gesellen sich nun mit dem Label Buffalo designte Sneakers in Denim, Neonfarben und Graffiti-Prints.