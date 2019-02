50 Millionen Likes auf Instagram: World Record Egg ist zerbrochen

Vor gut zwei Wochen wurde ein Bild eines gewöhnlichen Eis zum Star auf Instagram, indem es als erster Post mehr als 18 Millionen Likes sammelte. Nun ist das Ei zerbrochen - mit einer Botschaft.

Das Weltrekord-Ei auf Instagram gefällt mittlerweile bereits mehr als 50 Millionen Menschen und übertrumpfte am 14. Jänner die bisheriger Rekordhalterin Kylie Jenner. Das Mysteriöse rund um das Posting: niemand weiß, wer es gemacht hat und warum es so berühmt wurde.

Mit der Naht eines Footballs war bereits einiges klar: Das Rätsel wird wohl beim Superbowl gelüftet, einer der größten Sportveranstaltungen der Welt. Und in der Bildunterschrift gab es bereits Hinweise auf den Nutznießer: “Watch it first, only on @hulu.” Das US-amerikanische Videoportal und Gegenspieler von Netzflix hatte wohl seine Finger im Spiel. Näheres gab es dann am Matchday, als…