50-jähriger Wiener gab sich vor unmündigen Buben als Polizist aus: Prozess

Weil sich ein 50-jähriger Mann in Wien über freche Kinder ärgerte, griff er zu drastischen Mitteln: Der "falsche Polizist" bedrohte sie mit einer Waffe und perlustrierte die Kinder. Nun stand er deshab vor Gericht.

Falscher Polizist perlustrierte unmündige Buben: Prozess

Als solcher drohte er vier Buben im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren mit der Aussage, er habe eine Waffe dabei, die er jederzeit verwenden könne, und führte schließlich bei den teilweise unmündigen Kindern eine Durchsuchung durch. Am Dienstag folgte das gerichtliche Nachspiel.

Der inkriminierte Vorfall spielte sich am 27. Mai 2020 in einer Gemeindebauanlage in Wien-Simmering ab. Der 50-Jährige ärgerte sich über den Lärm, den die spielenden Kinder unter seinem Fenster verursachten, worauf er ihnen zurief, sie sollten leiser sein. Die Buben antworteten mit Flegeleien.