50-Jährige verletzte sich beim Schwammerlsuchen in Wien-Hernals schwer

Am Sonntag wurde die Berufsrettung Wien zu einem Einsatz in unwegsames Gelände alarmiert. Vier Teams - darunter Spezialisten der Seiltechnik-Einsatzgruppe - kamen einer verunglückten Schwammerlsucherin zur Hilfe.

Zu einem Einsatz in unwegsames Gelände wurde die Berufsrettung Wien am gestrigen Sonntagvormittag nach Neuwaldegg in Wien-Hernals alarmiert. Eine 50-Jährige ist beim Schwammerlsuchen in der Nähe des Neuwaldegger Bads durch einen falschen Tritt gestürzt und hat sich dabei schwere Beinverletzungen zugezogen. Sie litt deshalb unter starken Schmerzen.