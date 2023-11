Ein Teenager stach einem Gleichaltrigen in Wien in die Hand.

50 Euro gestohlen: Teenie stach Gleichaltrigem in Wien in die Hand

Am Dienstagnachmittag hat ein 18-Jähriger hat einem Gleichaltrigen in Wien-Donaustadt mit einem Springmesser in die linke Hand gestochen und diesem einen 50-Euro-Schein geraubt.

Die Tat wurde gegen 16.00 Uhr in einem Stiegenhaus einer Wohnanlage verübt, zuvor soll es unter den Männern zu einem Streit gekommen sein. Der Verletzte blutete stark und wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt, berichtete die Polizei.

In die Hand gestochen: Teenager in Wien-Donaustadt flüchtete

Der Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Aufgrund von Angaben des Verletzten konnte die Identität des Beschuldigten jedoch geklärt werden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Am Abend kam der Verdächtige freiwillig auf eine Polizeiinspektion in Wien-Donaustadt. Er war nicht geständig und wurde wegen des Verdachts des schweren Raubes auf freien Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt.