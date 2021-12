5. Dezember: Gutschein von sehen!wutscher zu gewinnen

Heute gibt es im VIENNA.at-Adventkalender einen Gutschein im Wert von 100 Euro vom Fachoptiker sehen!wutscher zu gewinnen.

Mittlerweile betreibt das Traditionsunternehmen über 80 Filialen in ganz Österreich und setzt weiterhin auf Wachstum. Am 1. April 2021 eröffnete sehen!wutscher als erster traditioneller österreichischer Augenoptiker gleich vier Standorte an einem Tag - davon zwei in Kärnten sowie jeweils einen in Vorarlberg und Wien. Mit 1. Oktober 2021 eröffnete sehen!wutscher auch das größte Optikgeschäft Österreichs auf über 1.000 Quadratmetern in der Mariahilfer Straße 76. In allen Filialen findet man eine Vielzahl an weltbekannten und aktuellen Marken- und Designerbrillen sowie die neuesten Kollektionen "Made in Austria".