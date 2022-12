5.731 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch gemeldet

Die Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich.

Die Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich. ©Photo by Hector RETAMAL / AFP

In Österreich sind am Mittwoch 5.731 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das lag über dem Schnitt, bei dem es laut AGES in der vergangenen Woche täglich 4.736 neue Ansteckungen gab.

Im Spital lagen Stand Mittwochvormittag 1.250 Infizierte, das bedeutet ein Minus von 33 im Vergleich zum Vortag. Davon befinden sich 65 auf der Intensivstation, das sind um acht weniger als gestern.

Über 5.700 Corona-Neuinfektionen und 13 Todesfälle gemeldet

Am Dienstag wurden 13 Corona-Todesfälle gemeldet. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen in Wien diesbezüglich Nachmeldungen und es kommt deshalb bei den Meldungen immer wieder zu Zeitverzögerungen.

In der vergangenen Woche sind 59 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt hat die Pandemie bisher 21.345 Menschenleben in Österreich gefordert. Aktuell gibt es 50.307 laborbestätigte aktive Fälle - Tendenz steigend. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt momentan bei 367,2 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, am Vortag waren es 380,9.