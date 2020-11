5.593 Corona-Neuinfektionen in Österreich am Montag

Am Montag wurden 5.593 Corona-Neuinfekitonen in Österreich registriert. 474 Patienten befinden sich auf den Intensivstationen.

Die österreichischen Gesundheitsbehörden haben in den vergangenen 24 Stunden 5.593 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das sind zwar um 340 weniger, als am Sonntag gemeldet wurden, lag aber um mehr als 1.500 über dem Montagswert der Vorwoche. Damit gab es nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium seit Beginn der Pandemie bisher 158.746 positive Testergebnisse.

Krankenhäuser: Alles andere als Entwarnung

Bei bisher 1.454 an oder mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen und 94.627 von Covid-19 genesenen Personen bedeutet dies, dass es derzeit 62.665 aktiv Infizierte gibt. Alles andere als Entwarnung gab es daher auch aus den Krankenhäusern. 3.229 Menschen müssen derzeit wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden, davon lagen am Montag 474 Patienten auf Intensivstationen. Das waren um 15 mehr als am Sonntag.