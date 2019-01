5.000 Besucher: Das war die erste "GLOW by dm"-Messe in Wien

Am Samstag hieß es zum ersten Mal in der Bundeshauptstadt "Let’s GLOW": Rund 5.000 Besucher strömten in die Messe Wien, um die neuesten Beauty-Trends zu entdecken.

Die “GLOW by dm” öffnete am 26. Jänner ihre Tore in der Messe Wien. Rund 5.000 begeisterte Besucher entdeckten die neuesten Beauty-Trends und Marken, trafen ihre Youtube- und Instagram-Stars hautnah und machten die Beauty Convention zu einem vollen Erfolg.

“Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit der ‘GLOW by dm’ die erfolgreichste Beauty-Convention Europas nun auch nach Österreich zu bringen”, so Harald Bauer, Geschäftsführer von Hauptsponsor dm drogerie markt.

Beauty-Trends zum Anfassen in der Messe Wien Zentral bei der “GLOW by dm”: Marken, Styles und Stars live erleben. Bei über 60 Marken und einer Ausstellungsfläche von knapp 9.000 Quadratmetern gab es die neuesten Beauty- und Lifestyle-Produkte zu entdecken, konnten Styles getestet und eigene Produkte entworfen werden.

Die dm Marken wie trend IT UP, alverde NATURKOSMETIK und viele mehr begeisterten mit Schminkstationen, Mitmach-Aktionen, Fotowänden und zahlreichen Gewinnspielen. Ein Stylistinnen-Team der dm friseur- und kosmetikstudios präsentierte auf der GLOW Stage trendige Looks, die zwischen Hip-Hop-Tänzern und Musik kreiert wurden. An den Ständen punkteten die dm Experten mit Beauty-Fachwissen und stylten ihre Gäste.

Youtube- und Instagram-Stars zu Gast bei der “GLOW by dm” Zudem konnten die Besucher Stars wie Lisa-Marie Schiffner, Judith Williams, Boris Entrup oder Rose May Alaba persönlich treffen. Stefanie Giesinger präsentierte am dm Pop-Up-Store ihre Kooperationsmarke МОЙ (MOY), am Balea-Stand waren Lisa-Marie Schiffner und Kim Lianne vor Ort und Lisa von meine version stand bei 183 DAYS by trend IT UP ihren Fans Rede und Antwort.

Ergänzt wurde das Beauty-Programm durch Auftritte des britischen Pop-Duos Bars and Melody, dem österreichischen Rapper Jugo Ürdens und zahlreichen weiteren Show-Acts.