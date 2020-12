492 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Wien

In Wien hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen von Samstag auf Sonntag um 492 Fälle auf 66.560 erhöht.

Das entspricht einem Tagesanstieg von 492 Fällen, wie aus veröffentlichten Zahlen des medizinischen Krisenstabs der Stadt hervorgeht. Außerdem sind in den vergangenen 24 Stunden elf weitere Menschen, die am Virus laborierten, verstorben.

Derzeit gibt es in der Bundeshauptstadt 7.069 "aktive" Fälle. 58.747 Personen gelten inzwischen wieder als genesen. Am gestrigen Samstag wurden in Wien 6.356 Tests vorgenommen.