49-Jähriger von Bekanntem in Wien bedroht, bestohlen und mit Messer verletzt

Ein 49-Jähriger meldete in einer Polizeiinspektion in Wien Übergriffe durch einen Bekannten ©APA (Sujet)

Am Samstagabend kam ein 49-jähriger Mann in eine Wiener Polizeiinspektion und gab an, von einem Bekannten bestohlen, mit einem Messer verletzt und mit dem Umbringen bedroht worden zu sein.

Dem 49-jährigen Mann solle von seinem 37-jährigen Bekannten Geld gestohlen worden sein. Weiters habe der 37-Jährige den 49-Jährigen in den vergangenen Tagen mit einem Messer verletzt und mit dem Umbringen bedroht.

Auseinandersetzung zwischen Bekannten endet mit Festnahme