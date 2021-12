49-Jähriger bedrohte Parksheriff in Wien-Meidling mit "Aufschlitzen"

Am Dienstag ging ein Parksheriff vor einer Baustelle in Wien-Meidling seiner Arbeit nach, als er deswegen von einem 49-Jährigen mit einem Stanley-Messer und einer Holzlatte bedroht wurde.

Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachungsgruppe (PÜG) verständigte am 21. Dezember gegen 15.45 Uhr die Polizei. Er gab an, im Zuge einer Beanstandung wegen eines unrechtmäßig aufgestellten transportablen Halteverbots vor einer Baustelle in Wien-Meidling vom Chef der Gerüstbaufirma (49, Stbg.: Österreich) mit einem Stanley-Messer und einer Holzlatte bedroht worden zu sein.