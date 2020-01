49 Bewerbungen für die grüne Liste bei Wien-Wahl

Am 15. Februar entscheiden die Wiener Grünen über die Landesliste für die Wien-Wahl. Insgesamt sind 49 Bewerbungen eingegangen.

Die Wiener Grünen entscheiden am 15. Februar im Rahmen einer Landesversammlung über die Landesliste für die heuer stattfindende Wien-Wahl . Wie Parteichefin Birgit Hebein am Mittwoch in einer Pressekonferenz berichtete, sind 49 Bewerbungen eingetroffen. Neben arrivierten Personen finden sich auf der Liste auch Quereinsteiger. Zwei davon wurden heute im Rahmen des Termins präsentiert.

Entscheidung am 15. Februar

Bei der Entscheidung über die Liste wenden die Grünen wieder jenes Verfahren an, das bereits bei der Landesliste für die Nationalratswahl im Vorjahr angewendet worden war. Mit einem Unterschied: Es wird doch - wie bisher schon üblich - wieder eine Abstimmung in Blöcken geben. Bewerben konnte man sich etwa für den zweiten bis vierten, den fünften bis 14. Platz und für den Block ab dem 15. Platz.

Hebein präsentierte Kandidaten am Mittwoch

Pühringer ist unter anderem Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens arbeit plus und seit Jahren in der Armutskonferenz engagiert. Als zweiter Neueinsteiger wurde der Klimaaktivist Laurin Pollesböck vorgestellt. Er ist einer der Mitbegründer der Jungen Grünen Linz und beteiligte sich zuletzt auch an den "Fridays For Future"-Aktionen.