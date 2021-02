48er-Tandler spendet Wärmendes an die Wiener Gruft

Die Mitarbeiter des 48er-Tandlers sammeln das ganze Jahr über brauchbare Wintersachen. Bereits Ende September 2020 wurden 100 Winterjacken und 100 Schlafsäcke an die Gruft gespendet.

Heute konnten weitere 50 Schlafsäcke von Stadtrat Jürgen Czernohorszky an die Leitung der Gruft übergeben werden. "Es ist uns als Stadt sehr wichtig, die von den Wienerinnen und Wienern bereit gestellten Sachen in dieser Form weiterzugeben", so Czernohorszky.