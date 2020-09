48er Depo-Days: Buntes Outdoor-Event auf der Deponie Rautenweg

Auf das beliebte Mistfest der MA 48 müssen Fans heuer coronabedingt ja verzichten - die 48er Depo-Days auf der Deponie Rautenweg finden jedoch unter strengen Corona-Regeln statt.

Eine Deponie als attraktives und spannendes Ausflugsziel - das gibt es sonst nirgendwo. Am 26. und 27. September 2020 bietet die 48er ein Outdoor-Event der besonderen Art mit einem bunten Musik-Programm am Rautenweg in der Donaustadt.

Bummelzug fahren, Ziegen schauen und im Tandler-Outlet stöbern

Zusätzlich ergibt sich die perfekte Gelegenheit, die Deponie Rautenweg bei einer Wanderung oder einer Rundfahrt mit dem Bummelzug kennen zu lernen. So kann man sich sein eigenes Bild vom letzten Glied der funktionierenden Abfallwirtschaft in Wien machen. Mit etwas Glück sieht man dabei auch die auf der Deponie beheimateten Pinzgauer Ziegen.

Im "Tandler-Outlet" kann aus einem ausgewählten Altwarensortiment eingekauft werden. Coronabedingt gibt es beschränkte Teilnehmerzahl und klare Sicherheitsvorgaben für diese Veranstaltung im Freien, eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich. Alle Infos dazu unter diesem Link.

Programm der 48er Depo-Days: Live-Musik und Deponie-Touren

Es gibt am Samstag und am Sonntag jeweils zwei Veranstaltungsblöcke. Jeder Block bietet drei Live-Bühnenshows und Rahmenprogramm, wie z.B. Deponie-Touren.

* Der Vormittagsblock ist von 11.00 bis 14.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr),

* der Nachmittagsblock von 16.00 bis 19.00 Uhr (Einlass ab 15.00 Uhr).

* Bei Schlechtwetter kann ein Veranstaltungsblock abgesagt werden.

* Das Veranstaltungsgelände in Wien 22., Rautenweg 83 ist barrierefrei zugänglich.

Programm am Samstag, 26.9.2020

* Block 1:

* 10:00 Uhr Einlass

* 11:00 Uhr MATHO & Vienna Dancehall Orchestra

* 12:00 Uhr Ernst Molden & Band

* 13:00 Uhr Werner Gruber - Physik macht keinen Mist



* Block 2:

* 15:00 Uhr Einlass

* 16:00 Uhr Elisabeth Engstler & Band

* 17:00 Uhr Tini Trampler & das dreckige Orchestra

* 18:00 Uhr WIR4 - das Beste von Austria 3

Programm am Sonntag, 27.9.2020

* Block 3:

* 10:00 Uhr Einlass

* 11:00 Uhr Kabarettist Stefan Haider - "Best of"

* 12:00 Uhr Dennis Jale - The Great American Evergreens

* 13:00 Uhr Werner Gruber - Physik macht keinen Mist



* Block 4:

* 15:00 Uhr Einlass

* 16:00 Uhr The Best of Ridin Dudes & Special Guest Peter Rapp

* 17:00 Uhr Niddl - "Tina Turner Show"

* 18:00 Uhr Dennis Jale - From Austria to USA

Anmeldung erforderlich - 4 Euro pro Person

Weil derzeit alles ein wenig anders ist, ist eine Anmeldung unter diesem Link erforderlich. Dies ist ab sofort möglich. Für die Veranstaltungsblöcke bei den 48er-Depo Days kann man Logen für zwei bzw. bis zu vier Personen buchen. Die Tickets kosten EUR 4,- pro Person. Alle Besucherinnen und Besucher erhalten ein Goodie-Bag. Per E-Mail erhält man einen QR-Code, der ausgedruckt oder am Mobiltelefon beim Einlass vorgezeigt werden muss. "Wir ersuchen alle für eine Loge gebuchten Personen gemeinsam zum Einlass zu kommen. Reserviert werden kann jeweils nur für einen kompletten Veranstaltungsblock. Bei Absage eines Veranstaltungsblocks erhalten Sie die Ticketkosten natürlich zurück," so die Veranstalter.

Zu diesem Öko-Event können Sie mit den Autobus-Linien 24A und 86A öffentlich anreisen. Fahrrad-Abstellplätze und BesucherInnen-Parkplätze sind vorhanden. An den Veranstaltungstagen wird ein Live-Streaming angeboten.

48er Depo-Days: Strenge Sicherheitsbestimmungen für ein sicheres Event

Auch für die 48er-Depo Days gelten besondere Sicherheits- und Zugangsregeln. Die Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit werden selbstverständlich befolgt: etwa in Bezug auf Abstandseinhaltung, Hygienegewährleistung und Contact Tracing.

Folgende Schutzmaßnahmen und Verhaltensrichtlinien sind für BesucherInnen festgeschrieben:

* Nach Eintreffen am Veranstaltungsort nehmen Sie bitte unmittelbar die Ihnen zugewiesenen Plätze ein.

* Ein Wechsel auf eventuell andere freie Plätze ist nicht gestattet.

* Sie erhalten beim Eintreffen am Veranstaltungsort eine Identifikationskarte. Tragen Sie diese bitte während Ihrer Anwesenheit bis zum Verlassen am Gelände.

* Mit dieser Karte können Sie sich vor Ort beim Infostand für Deponiewanderungen, Rundfahrten mit dem Bummelzug u.a. anmelden.

* Unser Buffet bietet Getränke, Speisen und Knabbereien an. Bitte konsumieren Sie die Speisen und Getränke in Ihrer zugewiesenen Loge.