48,8 Grad: Sizilien bricht Europas Temperaturrekord

Am Mittwoch wurde im italienischen Sizilien mit 48,8 Grad der absolute Temperaturrekord Europas aufgestellt. Die Temperaturen könnten heute oder morgen jedoch weiter auf 50 Grad steigen.

Die Hitzewelle, die Italien seit mehreren Tagen im Würgegriff hält, treibt die Temperaturen auf Rekordhöhe. In der Provinz Syrakus auf Sizilien wurde am Mittwoch eine Rekordtemperatur von 48,8 Grad gemeldet. "Wenn die Daten nach entsprechender Analyse bestätigt werden, könnte es sich um die höchste Temperatur handeln, die bisher auf dem europäischen Kontinent aufgezeichnet wurde", sagte der Meteorologe des Portals "3bmeteo.com", Manuel Mazzoleni.

48 Grad zuletzt 1977 in Athen

"Damit würde ein neuer Rekord nach den 48 Grad in Athen am 10. Juli 1977 gestellt werden", ergänzte der Experte. In den nächsten Tagen könnte die Temperatur auf Sizilien 49 oder 50 Grad erreichen. Der letzte Rekord auf Sizilien war im August 1999 mit einer Temperatur in der sizilianischen Stadt Enna von 48,5 Grad gestellt worden.

Hitzewelle in Italien

Auch der Rest Italien stöhnt wegen der Hitzewelle. Mit 39 bis 42 Grad wird in den süditalienischen Regionen Kalabrien, Apulien, Basilikata und Kampanien gerechnet. Die Wetterexperten erwarten auch in der Toskana, im Latium und in der Region Emilia Romagna Temperaturen zwischen 39 und 40 Grad. In Rom dürften es 38 Grad sein, in Venetien und der Lombardei 37, 32 Grad werden in Ligurien erwartet.