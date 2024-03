48-Jährige randalierte bei Festnahme in Wiener Lokal

Bei einer Personenkontrolle in einem Wiener Lokal eskalierte die Situation, als eine 48-jährige Frau, gegen die ein Aufenthaltsverbot bestand, bei ihrer Festnahme Widerstand leistete.

Polizisten führten am 12. März gegen 22.30 Uhr in einem Lokal in Wien-Rudolfsheim mehrere Personenkontrollen durch. Dabei stellte sich heraus, dass eine Frau ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für das Österreich hat. Die 48-Jährige (StA.: Slowakei) wurde vorläufig festgenommen.