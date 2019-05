47.000 Besucher beim Auftakt der Wiener Festwochen am Rathausplatz

Am Freitagabend wurden die Wiener Festwochen fulminant am Wiener Rathausplatz eröffnet. 47.000 Menschen ließen sich die Show zum Auftakt nicht entgehen.

So sind wohl noch keine Wiener Festwochen eröffnet worden: “Ich wünsche Ihnen viel Freude. Alles Gute! Glückauf!” lautete die Eröffnungsformel von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitagabend auf dem Rathausplatz.

Eröffnungsfest mit viel Musik und “Glückauf!”

Zu dem traditionellen musikalischen Open-Air-Auftakt waren einen Tag vor dem angekündigten Eintreffen einer Kalt- und Regenfront laut Festwochen 47.000 Menschen gekommen. Der Bürgermeister erinnerte in seinen Eröffnungsworten daran, dass fast auf den Tag genau vor 100 Jahren in Österreich die ersten freien, gleichen, demokratischen Wahlen, bei denen auch Frauen mitstimmen durften, stattgefunden haben. Deswegen sei es eine großartige Idee der Festwochen gewesen, bei der Eröffnung Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Festwochen stünden “gegen jede Form von Ausgrenzung, Rassismus und Hass”.