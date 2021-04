46-Jähriger wollte Spinde von Hotelmitarbeitern aufbrechen: Festnahme in Wien-Neubau

Am Donnerstagabend wurde ein 46-Jähriger in einem Hotel in Wien-Neubau von einem Angestellten dabei ertappt, als er mehrere Spinde in den Umkleideräumen der Mitarbeiter gewaltsam aufzubrechen versuchte.

Ein Angestellter eines Hotels in Wien-Neubau bemerkte am 8. April gegen 19.15 Uhr einen Mann in den Damenumkleideräumen der Mitarbeiter. Der 46-jährige österreichische Staatsbürger behauptete, ein Hotelgast zu sein, der sich verlaufen hatte.