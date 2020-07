46-Jähriger randalierte in Wiener Wettlokal

Der Mann randalierte in einem Wettlokal in Wien-Leopoldstadt.

Weil er sein Geld in einem Wettlokal in Wien-Leopoldstadt verspielte, randalierte ein 46-Jähriger und schlug ein Loch in eine Wand.

Aus Wut, weil er am Samstagabend sein Geld in einem Wettlokal in Wien-Leopoldstadt verspielt hatte, hat ein 46-Jähriger mit seiner Faust ein Loch in eine Rigipswand geschlagen. Der Securitymitarbeiter des Lokals holte daraufhin die Polizei. Weil er sich auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt, wurde der alkoholisierte Slowake schlussendlich festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag.