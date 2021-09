46-Jähriger bedrohte und attackierte Schwester und Mutter in Wien-Neubau

Sonntagmittag kam es in Wien-Neubau zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Ein Streit unter Geschwistern eskalierte, wodurch die Polizei ins Spiel kam.

Eine 52-jährige Frau verständigte am Sonntag kurz nach 12:15 Uhr die Polizei und gab an, dass sie und ihre 76-jährige Mutter von ihrem 46-jährigen Bruder bedroht und attackiert worden sein sollen.

52-Jährige wehrte sich mit Pfefferspray gegen Attacken des Bruders



Häusliche Gewalt in Wien-Neubau: Festnahme

Polizei verweist auf Gewaltopfer-Hilfe

Die Wiener Polizei erinnert in diesem Zusammehang, man sei Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und dulde keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt.

Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Be-

ratungen unter der Hotline 0800/216346 an.