45-Jähriger stürzte auf Wiener U-Bahn-Gleise: Schwer verletzt

Ein 45-Jähriger ist am Dienstagabend in der Troststraße in Wien-Favoriten auf die U-Bahn-Gleise der Station Troststraße gestürzt.

Der Mann wurde schwer verletzt geborgen und nicht von einem Zug der Linie U1 überrollt. Wie die Polizei am Mittwoch unter Berufung auf mehrere Zeugen sowie das ausgewertete Videomaterial berichtete, sei ein Suizidversuch auszuschließen.

Das Opfer des Unfalls war gegen 21.00 Uhr selbst auf die Gleise gefallen und beim Eintreffen der Retter bewusstlos. Mittels Rettungstuch wurde der Österreicher auf den Bahnsteig gehoben, von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.