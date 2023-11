45-Jähriger nach tödlicher Messerattacke in U-Haft

Am Donnerstag wurde am Landesgericht Innsbruck die Untersuchungshaft für den 45-jährigen Tatverdächtigen im Fall eines 54-jährigen Mannes, der am Montag in einer Wohnung in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) mit Stichverletzungen tot aufgefunden wurde, angeordnet.

Die Entscheidung wurde aufgrund der Gefahr weiterer Straftaten getroffen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der APA. Der Verdächtige hat erneut sein Recht wahrgenommen, die Aussage zu verweigern. Die Gründe für die Tat blieben somit weiterhin unklar. In zwei Wochen wird eine erste Überprüfung der Haft stattfinden.

45-Jähriger soll unter 54-Jährigen mit Messer getötet haben

Die polizeiliche Befragung des Verdächtigen wurde bereits am Mittwoch abgebrochen. Es wurde berichtet, dass der örtliche Bewohner auch seine Unterschrift unter das Vernehmungsprotokoll verweigert habe. Das 54-jährige Opfer des Verbrechens wurde am späten Montagnachmittag leblos in der Wohnung des Verdächtigen mit Stichverletzungen am Hals gefunden. Es wird angenommen, dass die Tat während eines Streits mit einem Küchenmesser stattfand. Die beiden Männer kannten sich. Die Polizei gab an, dass der Verdächtige unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand.

