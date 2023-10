Ein 54-Jähriger soll in Tirol mit dem Messer erstochen worden sein.

Ein 54-Jähriger soll in Tirol mit dem Messer erstochen worden sein. ©APA/EVA MANHART/APA/ZOOM-TIROL

Ein 54-Jähriger soll in Tirol mit dem Messer erstochen worden sein. ©APA/EVA MANHART/APA/ZOOM-TIROL

Mordalarm in Kitzbühel: 54-Jähriger in Tirol mit Messer erstochen

Am Dienstag gab es einen Mordalarm in Kitzbühel in Tirol. Ein 54-Jähriger wurde mit dem Messer getötet.

Im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Ein 45-Jähriger, der ebenfalls anwesend war, stand unter dringendem Verdacht, den Mann mit einem Küchenmesser getötet zu haben, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Zur Tat soll es im Zuge eines Streits gekommen sein. Der Österreicher wurde festgenommen. Er stand offenbar unter Alkohol oder Drogeneinfluss.

Mordalarm in Tirol: 54-Jähriger mit Messer erstochen

Er konnte vorerst noch nicht befragt werden, erklärten die Ermittler. Die Einvernahme war für Dienstagnachmittag geplant. Die Ermittlungen am Tatort waren noch im Gang. Der Leichnam des Opfers, ebenfalls Österreicher, soll noch am Dienstag obduziert werden.