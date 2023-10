45-Jähriger in sozialer Wohneinrichtung in Wien mit Faustschlägen bedroht

Ein 38-Jähriger soll am Sonntagabend in einer sozialen Wohneinrichtung einen 45-Jährigen mit Faustschlägen bedroht haben. Der Mann soll ein Messer in den Händen gehalten haben, um seiner Gewaltandrohung eine Ernsthaftigkeit zu verleihen.

Ein Bewohner der Unterkunft verständigte den Polizeinotruf.

Mann in Wien-Favoriten festgenommen

Der 38-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen, das Messer wurde sichergestellt. Darüber hinaus wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Er befand sich laut Angaben von Montagmittag in polizeilicher Anhaltung.