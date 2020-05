45-Jähriger stürzte in Wien-Währing von Terrasse: Schwer verletzt

Ein 45-jähriger Sonnenanbeter verlor am Mittwochvormittag das Gleichgewicht und stürzte von seiner Terrasse in Wien-Währing rund fünf Meter in die Tiefe.

Am 13. Mai verunfallte ein 45-jähriger Mann gegen 9.55 Uhr, als er sich laut eigenen Angaben auf seiner Terrasse in der Währinger Straße im 18. Wiener Bezirk in die Sonne legen wollte.

Er dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte circa fünf Meter auf den darunterliegenden Gehsteig. Der 45-Jährige erlitt diverse schwere Verletzungen und wurde umgehend notfallmedizinisch versorgt.