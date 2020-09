45-Jähriger bedrohte Pärchen in Wien-Simmering mit dem Umbringen

Am Dienstagvormittag wurde die Polizei in die Bleriotgasse in Wien-Simmering alarmiert, da ein Pärchen von einem Mann mit dem Umbringen bedroht wurde.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden am 22. September gegen 11.00 Uhr alarmiert, da ein Pärchen (56, 59) von einem 45-jährigen österreichischen Staatsbürger in der Bleriotgasse bedroht worden sein soll.

Wien-Simmering: Pärchen alarmierte nach Morddrohung die Polizei

Das Pärchen unterhielt sich miteinander, als der 45-Jährige plötzlich auf sie zukam. Laut ersten Erkenntnissen dürfte er geglaubt haben, dass die beiden Opfer über ihn gesprochen hätten und soll sie deshalb mit dem Umbringen bedroht haben.