45 Corona-Neuinfektionen in Österreich binnen eines Tages

Österreichweit gab es Freitagfrüh 45 Corona-Neuinfektionen. Die meisten davon agb es in Wien.

45 Menschen haben sich österreichweit binnen eines Tages neu mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Seit Beginn der Epidemie gab es damit 17.522 positive Testergebnisse, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag (Stand 9.30 Uhr). 698 Menschen starben bisher im Zusammenhang mit Covid-19, 70 sind aktuell in Spitalsbehandlung, davon zehn auf Intensivstationen.

25 Corona-Neuinfektionen in Wien

25 der Neuinfektionen wurden in Wien entdeckt, weitere neun in Oberösterreich. Die Steiermark meldete vier neue Fälle, jeweils drei wurden in Kärnten und Niederösterreich registriert, und eine Neuansteckung gab es laut Innenministerium in Tirol. Keine neuen Fälle berichteten das Burgenland, Salzburg und Vorarlberg. 16.348 Menschen in ganz Österreich gelten nunmehr als von Covid-19 genesen.