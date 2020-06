45.000 Euro an Strafen offen: Polizei nimmt Mann fest

Weil ein 25-Jährige mehrere Verwaltungsstrafen offen hatte, musste er am Sonntag bei einer Pkw-Kontrolle der Polizei ins Präsidium folgen. Insgesamt belief sich seine offene Rechnung auf über 45.000 Euro.

Die Wiener Polizei wurde am Sonntagnachmittag auf einen PKW-Lenker aufmerksam, der während der Fahrt am Währinger Gürtel mit seinem Mobiltelefon hantierte. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige Verwaltungsstrafen in Höhe von über 45.000 Euro offen hat und er deshalb bereits polizeilich gesucht wurde. Die Strafen bestehen vorwiegend aus Verkehrsbegehen. Da der 25-Jährige die Strafen nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum eingeliefert.