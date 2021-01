442 Corona-Neuinfektionen und sechs Todesfälle in Wien

Die Zahl der Covid-Infektionen ist in Wien von Mittwoch auf Donnerstag um 442 gestiegen.

Laut medizinischem Krisenstab der Stadt wurden somit bis dato 75.088 positive Tests gemeldet. 1.163 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Das bedeutet, dass in den vergangenen 24 Stunden sechs weitere Personen eine Coronavirus-Infektion nicht überlebt haben.

Am Donnerstag gab es in der Bundeshauptstadt 3.511 aktive Fälle. 70.414 Personen gelten als genesen. Am gestrigen Dreikönigstag wurden in Wien 8.931 Corona-Tests durchgeführt.