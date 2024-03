43-Jähriger demolierte Autos in Wien-Mariahilf mit Nothammer

Ein 43-jähriger Mann wurde in Wien-Mariahilf festgenommen, nachdem er mit einem Nothammer die Heckscheiben von vier Autos eingeschlagen hatte.

Ein Zeuge verständigte am 28. Februar gegen 21.45 Uhr die Polizei, nachdem er beobachte, wie ein

Mann (43, Stbg.: Österreich) in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf mit einem Gegenstand die Scheiben mehrerer Autos einschlug.