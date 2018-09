43-Jähriger schlägt Ehefrau mit Hammer krankenhausreif: WEGA-Einsatz in Wien-Simmering

In der Nacht auf Donnerstag wurde eine 39-Jährige von ihrem Mann im Schlaf mit einem Hammer attackiert. Der 43-Jährige flüchtete vom Tatort, die WEGA stand im Einsatz.

Am 20. September um 02.45 Uhr wurden drei Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Simmering sowie eine Besatzung der WEGA in die Lorystraße gerufen, weil eine Frau am Notruf mitgeteilt hatte, dass sie von ihrem Mann mit einem Hammer geschlagen wurde. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, war der 43-jährige Tatverdächtige nicht vor Ort.