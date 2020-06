429 Menschen in Österreich aktuell an Covid-19 erkrankt

In Österreich ist die Zahl der aktiv an Covid-19 erkrankten Personen weiterhin niedrig. Aktuell sind 429 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der aktiv an Corona erkrankten Personen ist in Österreich weiterhin niedrig. Stand Freitagfrüh waren 429 Menschen mit dem Virus infiziert. Bisher gab es in Österreich 16.843 positive Testergebnisse. Indes wurden weitere Grenzen zu Österreich geöffnet.