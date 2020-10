427 neue Corona-Fälle in Wien: Mittlerweile 4.829 aktive Erkrankte

Am Mittwoch wurden 427 neue Coronafälle in Wien registriert.

Am Mittwoch wurden 427 neue Coronafälle in Wien registriert. ©pixabay.com (Sujet)

Am Mittwoch wurden 427 neue Coronafälle in Wien registriert. ©pixabay.com (Sujet)

Am Mittwoch wurden 427 neue Corona-Fälle in Wien registriert. Mittlerweile laborieren 4.829 Menschen im Bundesland am Virus.

Derzeit laborieren in Wien 4.829 Menschen an einer Coronavirus-Infektion. Das sind deutlich mehr als noch am Vortag (4.708), wie aus den am Mittwoch veröffentlichen statistischen Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt hervorgeht (Stand: 8.00 Uhr). In den vergangenen 24 Stunden sind dabei 427 Neuinfektionen hinzu gekommen und 305 Menschen als wieder gesund befunden worden.

Zahl der Corona-Todesfälle auf 263 gestiegen

Insgesamt gibt es nunmehr 18.551 positive Testergebnisse in Wien. Eine Frau im Alter von 82 Jahren ist an den Folgen der Coronavirus-Infektion verstorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 263. Insgesamt 13.459 Personen sind inzwischen wieder genesen.