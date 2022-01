21 Kinder mit Covid-Impfstoff für Erwachsene geimpft

In Hannover wurden im Impfzentrum am Zoo 42 Burschen und Mädchen mit einem Corona-Impfstoff mit der höheren Konzentration für Erwachsene geimpft.

Von der Panne im Impfzentrum am Zoo in Hannover sind weniger Kinder betroffen als zunächst angenommen. Nach Angaben der Region Hannover vom Dienstag erhielten 21 Buben und Mädchen am Montag die für Erwachsene vorgesehene höhere Impfstoffkonzentration - das habe eine erneute Überprüfung der Abläufe ergeben, erklärte eine Sprecherin. Tags zuvor war noch von 42 Kindern die Rede gewesen. Als Grund für die Panne nannte die Sprecherin menschliches Versagen.