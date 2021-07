411 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Von Freitag auf Samstag gab es im 24-Stunden-Vergleich einen deutlichen Anstieg bei den Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich. Ingesamt wurden 411 neue Fälle gemeldet, die meisten davon in Wien.

Bisher gab es in Österreich 653.412 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. Juli 2021, 10 Uhr) sind österreichweit 10.728 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 639.422 wieder genesen. Derzeit befinden sich 114 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 36 auf Intensivstationen betreut.