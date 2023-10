Am Freitagabend soll ein Mann in Wien-Favoriten seiner Ex-Frau sowie dem gemeinsamen Sohn mit dem Umbringen gedroht haben.

Am Freitagabend kam es an der Wohnadresse eines 41-jährgen Mannes und seiner in Scheidung lebenden 39-jährigen Frau (beide StA.: Nordmazedonien) zu einem Streit. Bei der Auseinandersetzung kam es zwischen den beiden zu Handgreiflichkeiten wodurch sie dabei verletzt wurden.

Mann und Frau in Wien-Favoriten wurden angezeigt

Wegen bereits vorangegangener Vorfälle besteht gegen den 41-jährigen Mann bereits ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot. Die beiden wurden zur Vernehmung in eine Polizeiinspektion gebracht und wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Einige Stunden nach diesem Polizeieinsatz suchte die 39-jährige Frau eine Polizeiinspektion auf. Sie gab an, dass sie soeben ihr Ehemann am Telefon mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Drohung richtete sich ebenso gegen den gemeinsamen 15 jährigen Sohn.

Der 41-Jährige wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. In weiterer Folge wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz des 15-Jährigen ausgesprochen.