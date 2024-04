41-Jährige verletzte Bekannten in Wien-Penzing schwer mit einem Messer

In Wien-Penzing soll eine Frau einen Bekannten Montagnacht nach einem verbalen Konflikt mit einem Messer am Bein verletzt haben.

Im Zuge von Streifentätigkeiten wurden Polizisten in Wien-Penzing gegen 23.30 Uhr auf einen offensichtlich am Bein verletzten Mann aufmerksam. Gleichzeitig wurde die Polizei Wien via Notruf alarmiert, weil eine Frau einen Mann in einem Stiegenhaus mit einem Messer attackiert haben soll. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem angetroffenen Mann um das Opfer der Messerattacke.