41-Jähriger wollte mit Pfannenwender Handy-Vitrine aufbrechen

In einem Supermarkt in Wien-Meidling kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zwischenfall. Die Polizei wurde wegen eines versuchten Einbruchs alarmiert.

Ein 41-jähriger Österreicher versuchte am Dienstag kurz vor 15:30 Uhr in einem Supermarkt in der Meidlinger Hauptstraße eine Glasvitrine aufzuzwängen, in der Mobiltelefone ausgestellt sind.

Festnahme in Wiener Supermarkt