41-jähriger Randalierer attackierte und bespuckte Polizisten in Wien 15

Am Montagnachmittag kam es in der Grangasse in Wien 15 zu einem Polizei-Einsatz, nachdem ein 41-jähriger in einer Wohnstätte begonnen hatte, zu randalieren. Ein Hausverbot gegen ihn hatte diesen erbost.

Eine Funkwagenbesatzung des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden am Montag gegen 13:30 Uhr wegen eines 41-jährigen Wieners zu einer Wohnstätte in der Grangasse gerufen. Dem Mann war dort zuvor von den Betreuern ein Hausverbot erteilt worden, weshalb dieser zu randalieren begonnen hatte und Gegenstände in der Einrichtung beschädigt hatte.

Randalierer schrie Passanten an und ging auf Polizisten los

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann die Örtlichkeit bereits verlassen, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe auf der Straße wahrgenommen werden, als dieser Passanten anschrie. Als der Mann die Polizisten erblickte, attackierte er diese sofort mit Faustschlägen, beschimpfte diese lautstark und spuckte einen Polizisten an.

Zwei Polizisten durch Tritt am Knie verletzt