41-Jähriger bei Fahrraddiebstahl in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus erwischt

Am Sonntag, gegen 6.40 Uhr morgens, bemerkte ein 69-jähriger Mann einen mutmaßlichen Fahrraddieb und alarmierte von einer Telefonzelle aus die Polizei. Als die Beamten in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eintrefen, konnten sie den Tatverdächtigen kniend neben einem Fahrrad antreffen. Der 41-Jährige teilte mit, das Rad nur augestellt zu haben, da es davor umgefallen war. Die Polizisten konnten allerdings ein durchtrenntes Fahrradschloss, sowie einen Seitenschneider und eine Kombizange entdecken.