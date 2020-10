402 neue Corona-Fälle in Wien am Mittwoch

Am Mittwoch wurden 402 neue Corona-Fälle in Wien registriert. Außerdem sind vier weitere Personen der Krankheit erlegen.

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 402 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Damit gab es mit Stand Mittwoch, 8.00 Uhr, bisher 21.397 positive Testergebnisse, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. Außerdem sind vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 278.