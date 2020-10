400 Schüler nach Corona-Fällen im Gymnasium Perchtoldsdorf in Quarantäne

Im Gymnasium in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) sind fünf Lehrer und 29 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

400 Schüler befanden sich aktuell in Quarantäne, bestätigte Bezirkshauptmann Philipp Enzinger am Freitag einen Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN). Ein Screening aller Lehrer und der beiden vorwiegend betroffenen Klassen sei bereits durchgeführt worden.

34 Corona-Fälle am Gymnasium Perchtoldsdorf

Auch die Untersuchung der 500 symptomfreien Schüler sei in die Wege geleitet. "Wir haben das letzte Wochenende und die ganze Woche über bis jetzt jeden einzelnen positiven Fall abgesondert, akribisch recherchiert und die Hochrisiko-Kontaktpersonen also zum Beispiel die in der Nähe eines Positiven sitzenden Mitschüler, ebenfalls abgesondert", teilte Enzinger mit. Alles werde aufgrund einer "medizinisch-epidemiologischen Beurteilung individuell entschieden".