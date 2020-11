40 Prozent Umsatzersatz für Sportfachhandel zugesichert

Laut der am Montag veröffentlichten Verordnung des Finanzministeriums erhält der Sportfachhandel 40 Prozent Lockdown-Umsatzersatz. Erst am Sonntag schlugen Branchenvertreter angesichts der Coronakrise Alarm.

Die Branche hatte am Wochenende in einem offenen Brief an die Regierung davor gewarnt, dass ohne "angemessenen Umsatzersatz" viele Sportartikelhändler von der Pleite bedroht seien.