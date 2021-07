40 Prozent aller Lebensmittel landen im Müll

Die Lebensmittelverschwendung ist drastischer als bisher angenommen: Laut einer neuen Studie wandern rund 40 Prozent aller Lebensmittel in den Müll.

Statt der bisher geschätzten 33 Prozent, finden laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Umweltorganisation World Wildlife Fund (WWF) 40 Prozent der weltweit produzierten Nahrungsmittel ihren Weg nicht zum Konsumenten, sondern landen in der Mülltonne. Das entspricht 2,5 Milliarden Tonnen an Abfällen, die in Landwirtschaft, Industrie und vom Verbraucher verursacht werden. Das hat verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt.