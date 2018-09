40 neue Start-ups beim dritten "Accelerator Batch" von weXelerate

Das Wiener Innovations- und Startup-Zentrum weXelerate hat im Frühjahr wieder ein Bewerbungsverfahren für den dritten "Accelerator Batch" gestartet. Nun nehmen 40 Start-ups fix teil, die bereits jetzt 24 Mio. Euro an Finanzierungsvolumen aufgestellt haben.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insgesamt habe man 1.120 Bewerbungen aus 62 Ländern erhalten. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren seien rund 40 Start-ups aus 17 Ländern in das Entwicklungsprogramm aufgenommen worden, das im Oktober starten und über vier Monate laufen soll.