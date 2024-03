40-Jähriger sperrte Räuber in Wien-Floridsdorf in Wohnung ein: WEGA-Einsatz

In Wien-Floridsdorf versuchten zwei Männer am Freitag-Abend einen 40-Jährigen in dessen Wohnung auszurauben.

Nach Aussage des 40-jährigen Mannes hatte er sich mit den beiden Männern im Alter von 43 und 44 Jahren am Bahnhof Floridsdorf angefreundet und lud sie zu sich nach Hause ein. Dort soll anschließend einer der Gäste ein Küchenmesser hervorgeholt und den 40-Jährigen damit bedroht haben. Dabei soll er gleichzeitig Bargeld gefordert haben. Derweil soll sein Komplize die Wohnung nach Wertvollem durchsucht haben.

40-Jähriger konnte aus Wohnung fliehen und Räuber einsperren

Dem 40-Jährigen ist es schlussendlich gelungen, aus der Wohnung zu fliehen. Zuvor hatte er sich jedoch beim Versuch, das Messer zu entreißen, verletzt. Trotz seiner blutenden Handverletzung schaffte es der 40-Jährige, die beiden Männer in seiner Wohnung zu versperren. Ein Nachbar alarmierte den Polizeinotruf, nachdem er die Hilfeschreie des 40-Jährigen vernommen hatte. Beamte der Spezialeinheit WEGA mussten die Wohnungstür aufbrechen,weil das Schloss kaputt war. Die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden festgesetzt. Bei der Leibesvisitation entdeckten die Polizisten die Smartwatch des Opfers. Die Schnittwunde des 40-Jährigen wurde durch das Wiener Rettungsteam behandelt. In der ersten Vernehmung beschuldigten die beiden den 40-Jährigen der Unwahrheit. Eine Befragung der Verdächtigen steht jedoch noch aus.