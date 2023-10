In einem Wiener Supermarkt gönnte sich ein Mann einen illegalen Snack.

40-Jähriger brach in Wiener Supermarkt ein: Festnahme

Am Sonntag ist in Wien-Landstraße ein Mann nach einem Einbruch in einen Supermarkt festgenommen worden.

Polizisten der Polizeiinspektion Fiakerplatz nahmen in den Mittagsstunden des gestrigen Tages einen 40 jährigen österreichischen Staatsbürger fest. Er steht im Verdacht, sich mittels Eingabe eines Codes über den Hintereingang eines Supermarktes in Wien-Landstraße Zutritt zu diesem verschafft zu haben. Anschließend konsumierte er einige Lebensmittel, einige steckte er sich ein. Dabei löste er einen Alarm aus. Woher der 40-Jährige den Code hatte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Einbrecher in Wiener Supermarkt gönnte sich Salamisandwich

Im Geschäft ließ sich der Verdächtige ein Salamisandwich schmecken. Dazu trank er zwei Red Bull, wurde aber unterbrochen, bevor er als Nachtisch einen Kinder Maxi King verzehren konnte.