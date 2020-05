40-Jähriger verfolgte und bedrohte Mutter und ihre Tochter in Wien mit Messer

Schockmomente für eine Mutter und ihre Tochter in Wien-Favoriten: Die beiden Frauen wurden von einem ihnen unbekannten Mann beim Einkaufen verfolgt und mit einem Messer bedroht.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 19:00 Uhr in der Wiener Favoritenstraße. Ein 40-jähriger gebürtiger Algerier verfolgte laut Polizei "offensichtlich grundlos" eine Frau und ihre Tochter, die in dieser Straße einkaufen waren.